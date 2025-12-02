В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве на 23 млн сомов

Сотрудниками УУР ГУВД Бишкека задержан подозреваемый в мошенничестве на 23 миллиона сомов.

По данным ведомства, 14 ноября неизвестные лица, воспользовавшись техническим сбоем в системе электронного кошелька, вывели крупную сумму на счета третьих организаций. Потерпевшая, гражданка С.Ч обратилась в милицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 "Мошенничество" УК КР. В ходе оперативно-технических мероприятий сотрудники отдела "К" установили и доставили в Следственную службу 25-летнего А.Э., который был водворён в ИВС.

Решением суда подозреваемый заключён под стражу на два месяца.

В настоящее время оперативные службы продолжают розыск и проверку других лиц, которые могут быть причастны к выводу средств, а также устанавливают дополнительные обстоятельства произошедшего.