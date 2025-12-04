Погода
20-летняя вдова ищет справедливости после гибели супруга-электромонтера

Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики Джамиля Джаманбаева призвала правоохранительные органы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан при рассмотрении обращений. Поводом стало заявление жительницы Иссык-Кульской области, сообщившей о бездействии следствия по факту гибели её мужа-электромонтера.

По данным ведомства, 20-летняя жительница села Темировка М.Н. обратилась к уполномоченному представителю Акыйкатчы, заявив, что следователь Иссык-Кульского РОВД не предоставил информации о ходе расследования. Позже выяснилось, что 27 июля было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, однако семья погибшего об этом уведомлена не была.

Трагедия произошла 20 мая 2025 года в селе Семеновка, где 24-летний А.С. устранял последствия непогоды на линии электропередачи. Во время завершения работ произошло замыкание,после того, как охранник центра отдыха включил рубильник без согласования с РЭС. Электромонтер погиб от электротравмы. У него остались жена и дочь, которой нет и года.

Семья получила компенсацию от НЭСК, однако настаивает на привлечении к ответственности центра отдыха, по вине которого, по их мнению, произошёл несчастный случай.

Институт Акыйкатчы оказал правовую консультацию заявительнице и направил письмо в УВД Иссык-Кульской области с предложением провести всестороннюю проверку доводов М.Н. и служебное расследование в отношении сотрудников, допустивших нарушение п. 3 ст. 154 УПК КР.

Прокуратура Иссык-Кульского района отменила отказ в возбуждении уголовного дела как необоснованный и направила материалы на дополнительную проверку. Расследование продолжается.


Теги:
Иссык-Кульская область, несчастный случай, погибшие, права человека, акыйкатчы
