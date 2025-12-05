Погода
$ 87.44 - 87.79
€ 100.57 - 101.57

Иран отказался от бойкота и примет участие в жеребьёвке ЧМ в США

232  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Иранская футбольная федерация изменила своё решение и направит делегацию на жеребьёвку чемпионата мира, которая пройдёт в пятницу в Вашингтоне. Ранее Иран заявил о бойкоте после того, как США отказали в визах трём членам делегации, включая президента федерации Мехди Таджа.

Министр спорта Ахмад Дониамали сообщил, что необходимые визы для участия получили, в том числе главный тренер Амир Галеноэи. По данным местных СМИ, он отправится в США вместе с руководителем международного отдела федерации Омидом Джамали.

Иран находится в числе 19 стран, гражданам которых ограничен въезд в США по указу Дональда Трампа. Для участников ЧМ предусмотрено исключение, однако ситуация продолжает вызывать беспокойство среди болельщиков Ирана и Гаити, которые также сталкиваются с визовыми рисками.

ФИФА представила программу FIFA Pass, которая даст владельцам билетов приоритет при подаче документов, но успешное получение визы не гарантируется. Правозащитные организации продолжают предупреждать о возможных угрозах и рисках дискриминации во время турнира на фоне жёсткой миграционной политики США.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453186
Теги:
Иран, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  