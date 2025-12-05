Иран отказался от бойкота и примет участие в жеребьёвке ЧМ в США

Иранская футбольная федерация изменила своё решение и направит делегацию на жеребьёвку чемпионата мира, которая пройдёт в пятницу в Вашингтоне. Ранее Иран заявил о бойкоте после того, как США отказали в визах трём членам делегации, включая президента федерации Мехди Таджа.

Министр спорта Ахмад Дониамали сообщил, что необходимые визы для участия получили, в том числе главный тренер Амир Галеноэи. По данным местных СМИ, он отправится в США вместе с руководителем международного отдела федерации Омидом Джамали.

Иран находится в числе 19 стран, гражданам которых ограничен въезд в США по указу Дональда Трампа. Для участников ЧМ предусмотрено исключение, однако ситуация продолжает вызывать беспокойство среди болельщиков Ирана и Гаити, которые также сталкиваются с визовыми рисками.

ФИФА представила программу FIFA Pass, которая даст владельцам билетов приоритет при подаче документов, но успешное получение визы не гарантируется. Правозащитные организации продолжают предупреждать о возможных угрозах и рисках дискриминации во время турнира на фоне жёсткой миграционной политики США.