Кыргызстан и Пакистан планируют расширять совместные инвестиционные проекты

В рамках официального визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Исламскую Республику Пакистан Национальное агентство по инвестициям при президенте успешно провело Кыргызско-Пакистанский бизнес-форум.

Форум собрал ведущих представителей бизнеса и государственных структур обеих стран, охватив ключевые отрасли экономики банковский сектор, туризм, сельское хозяйство, образование, энергетику, информационные технологии, торговлю, текстильную промышленность, медицину и фармацевтику, а также ряд других сфер.

Директор Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров представил инвестиционный потенциал Кыргызстана, подчеркнув стабильный экономический рост, благоприятный инвестиционный климат и широкие возможности для реализации совместных проектов. Он отметил, что Кыргызстан, как надёжный и перспективный партнёр, предлагает международным инвесторам не только привлекательные проекты, но и долгосрочное сотрудничество, основанное на доверии и стабильности.

Мероприятие стало важной платформой для укрепления двустороннего инвестиционного и экономического сотрудничества и подписания ключевых соглашений между компаниями и организациями двух стран. Бизнес-форум также выступил значимой площадкой для конструктивного диалога, установления новых партнёрств, обмена опытом и обсуждения совместных проектов, открывающих путь к заключению первых рамочных соглашений и меморандумов о сотрудничестве.

Стороны подтвердили готовность оказывать всестороннюю поддержку инвесторам, заинтересованным в развитии проектов и расширении бизнеса.


инвестиции, Пакистан, Кыргызстан
