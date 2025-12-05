Нарушения прав человека сохраняются при временном правительстве Бангладеш

Смена политического руководства не привела к заметному снижению масштабных нарушений прав человека государственными институтами, пишет издание The Diplomat.

Падение правительства "Авами лиг" (AL) в августе 2024 года стало важным политическим событием для Бангладеш. Массовые протесты, вызванные недовольством социальным неравенством, коррупцией и злоупотреблением властью, привели к формированию временной администрации под руководством нобелевского лауреата Мухаммеда Юнуса. Ожидалось, что это переходное управление обеспечит большую открытость, прозрачность и повышение стандартов в сфере прав человека.

Однако, по данным правозащитных организаций, серьёзные проблемы сохраняются. Odhikar сообщила о более чем 40 случаях внесудебных смертей в течение 14 месяцев после смены власти. Среди них - гибель 19 человек от огнестрельных ранений, 14 - в результате пыток, а семерых - в результате избиений.

Сопоставимость показателей до и после перехода власти свидетельствует о сохраняющихся системных проблемах в работе государственных институтов.

Дополнительные вопросы вызывает состояние содержания под стражей. По данным Ain o Salish Kendra (ASK), с января по октябрь 2025 года в тюрьмах умерли 28 обвиняемых. Большинство подобных случаев приходились на округ Дакка, где также фиксируются более высокие показатели политических задержаний и длительных досудебных арестов.

Продолжают расти проявления насилия толпы на фоне общественного недоверия к системе правосудия. В период с января по октябрь 2025 года, по оценкам, 165 человек погибли в результате самосудов, что указывает на снижение доверия к правоохранительным и судебным органам.

Свобода прессы также остаётся уязвимой. С января по октябрь 2025 года журналисты стали объектами преследования в 351 случае, в том числе 109 раз подверглись физическим нападениям.

Отдельной проблемой является ситуация с правами меньшинств. В этот же период было зафиксировано 39 нападений на представителей религиозных общин, что значительно выше показателей 2023 и 2022 годов. СМИ также сообщают об усилении внутримусульманских конфликтов, выражающихся в нападениях на суфийские святыни и ограничениях на проведение культурных мероприятий.

Правозащитные организации отмечают, что несмотря на смену политического руководства, само функционирование государственных структур остаётся во многом прежним. По данным ASK, в 2025 году (с января по октябрь) 35 человек погибли в результате внесудебного насилия со стороны силовых ведомств, включая 14 случаев гибели во время "перестрелок" до ареста и 9 смертей после применения пыток.

Международные правозащитные структуры, в том числе Amnesty International, указывают на продолжающиеся массовые аресты, политические задержания и недостаточный уровень подотчётности силовых органов. Хотя создание Комиссии по расследованию насильственных исчезновений было воспринято положительно, многие обязательства в сфере защиты гражданских и политических прав, по оценкам экспертов, остаются невыполненными.

Дополнительное давление на ситуацию оказывают экономические трудности. Высокая инфляция, снижение доверия инвесторов и значительная долговая нагрузка ограничивают возможности правительства проводить долгосрочные реформы - от улучшения условий в пенитенциарной системе до модернизации подготовки сотрудников правоохранительных органов и укрепления судебной инфраструктуры.

Референдум и национальные выборы, запланированные на февраль 2026 года, станут важным этапом для оценки того, удастся ли временной администрации добиться укрепления механизмов подотчётности и соблюдения прав человека.