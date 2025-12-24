Цифровая система "Инвестиции" заработает в Кыргызстане в 2026 году

Национальное агентство по инвестициям внедряет цифровые инструменты для повышения эффективности инвестиционной инфраструктуры и улучшения условий для инвесторов в рамках Концепции цифровой трансформации Кыргызской Республики, утверждённой Указом Президента.

Совместно с ОАО "Түндүк" реализуется проект по созданию автоматизированной информационной системы "Инвестиции", запуск которой запланирован на 2026 год. Система будет функционировать по принципу "единого окна" и обеспечит электронную подачу заявок, онлайн-доступ к инвестиционным проектам, централизацию данных и интеграцию с государственными информационными системами.

Внедрение автоматизированной системы позволит повысить прозрачность инвестиционных процедур, сократить административные сроки и создать единый цифровой реестр инвестиционных проектов. Ожидается, что реализация проекта будет способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата, укреплению доверия инвесторов и повышению конкурентоспособности страны.

В настоящее время завершён третий этап реализации проекта из пяти предусмотренных. На данном этапе обсуждены ключевые предложения по дальнейшему совершенствованию функционала системы.

Реализация проекта направлена на формирование современной цифровой инвестиционной экосистемы, обеспечивающей удобное, прозрачное и долгосрочное взаимодействие инвесторов с государственными органами.