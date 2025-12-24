Погода
$ 87.40 - 87.79
€ 102.05 - 103.00

Цифровая система "Инвестиции" заработает в Кыргызстане в 2026 году

183  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Национальное агентство по инвестициям внедряет цифровые инструменты для повышения эффективности инвестиционной инфраструктуры и улучшения условий для инвесторов в рамках Концепции цифровой трансформации Кыргызской Республики, утверждённой Указом Президента.

Совместно с ОАО "Түндүк" реализуется проект по созданию автоматизированной информационной системы "Инвестиции", запуск которой запланирован на 2026 год. Система будет функционировать по принципу "единого окна" и обеспечит электронную подачу заявок, онлайн-доступ к инвестиционным проектам, централизацию данных и интеграцию с государственными информационными системами.

Внедрение автоматизированной системы позволит повысить прозрачность инвестиционных процедур, сократить административные сроки и создать единый цифровой реестр инвестиционных проектов. Ожидается, что реализация проекта будет способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата, укреплению доверия инвесторов и повышению конкурентоспособности страны.

В настоящее время завершён третий этап реализации проекта из пяти предусмотренных. На данном этапе обсуждены ключевые предложения по дальнейшему совершенствованию функционала системы.

Реализация проекта направлена на формирование современной цифровой инвестиционной экосистемы, обеспечивающей удобное, прозрачное и долгосрочное взаимодействие инвесторов с государственными органами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453352
Теги:
инвестиции, информационные технологии, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  