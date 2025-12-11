Погода
Судебные эксперты Кыргызстана и Японии намерены укреплять сотрудничество

- Алина Мамаева
Судебно-экспертную службу при МЮ КР посетила японская делегация, представленная профессором (прокурором) отдела международного сотрудничества Научно-исследовательского института по правовым вопросам Министерства юстиции Японии Оку Даики и главным экспертом отдела международного сотрудничества Научно-исследовательского института по правовым вопросам Такахаши Шого.

Визит состоялся в рамках реализации Программы сотрудничества между министерствами юстиции двух стран и подготовки "Второго совместного исследования правовых систем Японии и Кыргызской Республики".

В ходе встречи стороны уделили особое внимание перспективам развития сотрудничества в области судебной экспертизы обмену опытом, внедрению современных технологий и повышению квалификации специалистов.

Председатель Судебно-экспертной службы Талантбек Кожонов отметил, что расширение международного взаимодействия является одним из стратегических направлений деятельности Службы.

В свою очередь, Оку Даики подчеркнул готовность японской стороны в ближайшее время приступить к совместным исследованиям и развивать практические проекты по ряду приоритетных направлений.

По завершении официальной части визита гостям была продемонстрирована работа подразделений Судебно-экспертной службы. Делегация ознакомилась с широким спектром проводимых исследований и возможностями экспертных подразделений.


URL: https://www.vb.kg/453360
Теги:
Япония, Кыргызстан, судмедэкспертиза
