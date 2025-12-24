Погода
Сабиров рассказал студентам КРСУ о роли инвестиций в развитии страны

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Равшанбек Сабиров встретился со студентами юридического факультета Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н. Ельцина в рамках проведения "Дня открытых дверей".

Встреча была направлена на повышение информированности молодежи о приоритетных направлениях деятельности Национального агентства по инвестициям, а также о роли государственных институтов в формировании инвестиционного климата страны.

Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Студенты получили возможность задать вопросы, касающиеся инвестиционной политики государства, правового сопровождения инвестиционных проектов, а также перспектив профессионального развития в сфере государственной службы и инвестиционной деятельности.

В ходе общения Равшанбек Сабиров подчеркнул важность качественного образования и профессиональной подготовки будущих специалистов, отметив, что молодежь является ключевым кадровым потенциалом страны. Он призвал студентов ответственно относиться к учебному процессу, постоянно развивать знания и навыки, а также активно участвовать в общественной и профессиональной жизни.

Подобные встречи, по его словам, способствуют укреплению взаимодействия между государственными органами и студенческой молодежью, а также формированию у будущих специалистов понимания стратегических задач социально-экономического развития Кыргызской Республики.


