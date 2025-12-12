Погода
$ 87.47 - 87.83
€ 101.05 - 101.95

ФК "Дордой" продлил контракт с главным тренером Владимиром Сало

Футбольный клуб "Дордой" объявил о продлении сотрудничества с главным тренером Владимиром Сало ещё на один сезон. Новое соглашение было подписано сегодня и будет действовать до окончания сезона 2026 года.

Под руководством Сало команда завоевала одиннадцатый Кубок Кыргызской Республики и на протяжении прошлого сезона оставалась в борьбе за чемпионский титул. Руководство клуба и тренер выразили благодарность болельщикам за многолетнюю поддержку и верность команде.

В "Дордое" заявили, что рассчитывают на успешное продолжение совместной работы и новые достижения в предстоящем сезоне.


Теги:
Дордой, футбол, Кыргызстан
