МДС в Кыргызстане отметил 25-летний юбилей

Нина Ничипорова
Международный деловой совет торжественно отметил 25-летие ассоциации. Созданный в 2000 году, МДС вырос в одну из самых авторитетных бизнес-ассоциаций Кыргызстана - единый голос бизнеса, который слышат и уважают.

Юбилейный вечер объединил представителей бизнеса, государственных органов, дипломатических миссий и международных организаций. Программа вечера включала воспоминания и историю успеха МДС, церемонию награждения членов и партнеров ассоциации.

Поздравив членов ассоциации с юбилеем, исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков поблагодарил всех за годы сотрудничества, вклад в экономику страны: "Мы каждый день слышим слова благодарности от предпринимателей и простых граждан, которым помогла наша деятельность, и эти благодарности адресуются вам. Для нас большая честь и ответственность все эти годы представлять голос бизнеса Кыргызстана как внутри страны, так и за рубежом, и мы приложим все усилия, чтобы достойно нести эту благородную миссию дальше".

От имени Кабинета Министров Международный деловой совет поздравил в видеообращении председатель Кабмина – руководитель Администрации Президента КР Адылбек Касымалиев.

"Компании - члены МДС формируют более 20 процентов налоговых поступлений госбюджета Кыргызстана. Это огромный вклад в развитие экономики страны. Уверен, что взаимоотношения Международного делового совета с государственными органами будут укрепляться и развиваться. Это совместная работа, прежде всего, по развитию экономики, разработке нормативных правовых актов, которые будут оказывать положительное влияние на наших предпринимателей", - сказал глава Кабмина, пожелав МДС дальнейших творческих успехов.

Сегодня МДС объединяет представителей 20 секторов экономики и более 150 активных членов ассоциации как из Кыргызстана, так и из-за рубежа. В МДС действуют 8 отраслевых комитетов: по минеральным ресурсам, финансовому рынку, фискальной политике, управлению человеческими ресурсами, интеллектуальной собственности, туризму, строительству и недвижимости, а также комитет ESG.

"Ежегодно мы прорабатываем сотни вопросов, которые волнуют бизнес, и значительная часть из них успешно решается. За последние шесть лет совокупный финансово-экономический эффект от работы МДС составил по меньшей мере 472 млн. долларов США", - сообщил Аскар Сыдыков.

Танвир Афтаб, председатель правления МДС и учредитель ОсОО "Кант ТШП", рассказал, как ассоциация помогает компаниям интегрироваться и развивать бизнес в Кыргызстане.

"Если ко мне приходит человек и говорит, что хочет открыть бизнес в Кыргызстане, я всегда предлагаю организовать встречу с руководством МДС. Горжусь тем, что правительство перед внедрением законов, касающихся бизнеса, налогов или инвестиций, обращается к МДС за консультацией", - сообщил Танвир Афтаб.

Начало 2000-х - время, когда Кыргызстан находился в активной фазе перехода к рыночной экономике. Международный деловой совет появился как инициатива международных компаний и организаций, чтобы предоставлять платформу для государственно-частного диалога и взаимодействия, обмениваться опытом и строить доверительные связи.

"Я приехал в эту страну в марте 2000-го года как глава странового офиса ЕБРР, и сразу познакомился с представителями бизнеса. В то время в стране было немного международных бизнесов. Мы объединили усилия с тогдашним послом Германии Клаусом Ахенбахом, создав международный бизнес-клуб", - вспоминает Фернан Пийонель, бывший глава ЕБРР в КР, первый председатель правления МДС.

"История МДС – это во многом история становления и развития государственно-частного диалога в Кыргызстане, и за эти годы бизнес действительно стал сотворцом развития страны. Сейчас бизнес-сообществу как никогда важно сохранять активную позицию, совместно работать над улучшением деловой среды и инвестиционного климата. Наша ассоциация продолжит реализовывать эти цели и вносить свой вклад в улучшение жизни народа Кыргызстана", – подытожил глава МДС Аскар Сыдыков.


