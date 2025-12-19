ФИФА рассмотрит апелляцию Нигерии по ЧМ-2026

ФИФА в ближайшее время вынесет решение по апелляции Федерации футбола Нигерии (NFF) против сборной Демократической Республики Конго, поданной после африканского стыкового финала квалификации чемпионата мира 2026 года. Как сообщается, вердикт ожидается до начала межконтинентальных плей-офф, запланированных на март 2026 года.

NFF оспаривает правомерность участия в составе ДР Конго нескольких футболистов с двойным гражданством. В случае подтверждения нарушений Нигерия рассчитывает на пересмотр результата решающего матча, который завершился поражением "Супер Иглз" в серии пенальти со счётом 3:4.

Напомним, в ноябре сборная Нигерии уступила ДР Конго в драматичном финале африканского плей-офф, после чего конголезская команда получила право выступить в межконтинентальном этапе квалификации. Там "Леопарды" должны сыграть с победителем полуфинала между сборными Новой Каледонии и Ямайки.

Положительное решение ФИФА может вернуть Нигерию в борьбу за путёвку на чемпионат мира и фактически открыть "Супер Иглз" дорогу к участию в межконтинентальных плей-офф.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике и станет первым турниром с участием 48 национальных сборных.