Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 101.85 - 102.65

В КР впервые появилась почтовая марка, посвященная истории милиции

241  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В разных странах мира выпускаются памятные монеты, посвященные правоохранительным органам. Такие монеты ценятся коллекционерами и одновременно служат знаком уважения к тем, кто стоит на страже закона.

В США в марте 2021 года вышла серебряная монета номиналом один доллар в память о погибших сотрудниках правоохранительных структур. В России на памятной серебряной монете достоинством 25 рублей изображены полицейские, служебная собака, герб МВД и здание министерства в Москве. Беларусь отметила столетие своей милиции выпуском специальных монет под названием "Беларуская мiлiцыя. 100 год". Золотая монета номиналом 50 белорусских рублей, выпущенная в 2017 году тиражом всего 300 экземпляров, сегодня оценивается почти в 2000 долларов. Кроме того, к юбилею была издана и специальная почтовая марка. Италия также чествовала свою полицию: в 1997 году вышла биметаллическая монета номиналом 500 лир, посвященная 50-летию государственной полиции. В Египте в 1988 году к празднованию Дня полиции (25 января) выпустили медно-никелевую монету достоинством 20 пиастров.

Эти примеры навели на мысль: было бы уместно и в Кыргызстане создать подобные знаки признания для наших правоохранителей. В 2024 году кыргызская милиция отметила свой вековой юбилей. Первые органы правопорядка появились здесь в 1924 году, когда была образована Кара-Кыргызская автономная область. Официальной датой создания милиции считается 1 ноября. Об этом изданию VB.KG сообщил автор интересной инициативы - ушедший в прошлом году в отставку экс-заместитель начальника пресс-службы МВД, ныне главный специалист этой же службы Эрнис Осмонбаев.

По его словам, сегодня в нашей стране памятные монеты в основном посвящены памятникам, природным и историческим достопримечательностям, а также государственной символике. Однако выпуск монет или марок в честь сотрудников правоохранительных органов мог бы укрепить их статус в обществе, повысить престиж службы и напомнить народу о важной роли милиции в обеспечении безопасности и порядка.

"Единственный раз, когда в Кыргызстане были выпущены марки с участием правоохранителей, - это октябрь 2020 года. ГП "Кыргызмаркасы" тогда представило серию "Экстренные службы Кыргызстана", посвященную борьбе с пандемией COVID-19. Среди изображенных служб - Скорая помощь, Пожарно-спасательная служба и Служба охраны общественного порядка. Юбилей кыргызской милиции - отличный повод для выпуска памятных монет и марок. Это стало бы не только символом благодарности, но и напоминанием обществу о самоотверженном труде тех, кто ежедневно защищает покой и безопасность граждан", - подчеркивал Осмонбаев еще в 2024 году.

В 2025 году ОАО "Кыргыз почтасы" выпустило почтовую марку, посвященную 100-летию кыргызской милиции.

"Указанная почтовая марка является знаком почтения к нашей общей истории, символом уважения со стороны государства и общества к старшему поколению стражей правопорядка, признанием заслуг и глубокой благодарности всем сотрудникам милиции, кто преданно служил и служат в целях обеспечения безопасности, борьбы с преступностью, поддержания общественного порядка. Филателистам на заметку! Почтовая марка с изображением милицейского автомобиля, сотрудников милиции, а также посвященная первому генералу кыргызской милиции Эргешу Алиеву, вышла в оборот", - отметил Осмонбаев.

Издание VB.KG также поздравляет МВД с реализацией прекрасной инициативы по сохранению истории и традиций кыргызской милиции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453642
Теги:
Кыргызпочтасы, МВД, Кыргызстан, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  