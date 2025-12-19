В КР впервые появилась почтовая марка, посвященная истории милиции

В разных странах мира выпускаются памятные монеты, посвященные правоохранительным органам. Такие монеты ценятся коллекционерами и одновременно служат знаком уважения к тем, кто стоит на страже закона.

В США в марте 2021 года вышла серебряная монета номиналом один доллар в память о погибших сотрудниках правоохранительных структур. В России на памятной серебряной монете достоинством 25 рублей изображены полицейские, служебная собака, герб МВД и здание министерства в Москве. Беларусь отметила столетие своей милиции выпуском специальных монет под названием "Беларуская мiлiцыя. 100 год". Золотая монета номиналом 50 белорусских рублей, выпущенная в 2017 году тиражом всего 300 экземпляров, сегодня оценивается почти в 2000 долларов. Кроме того, к юбилею была издана и специальная почтовая марка. Италия также чествовала свою полицию: в 1997 году вышла биметаллическая монета номиналом 500 лир, посвященная 50-летию государственной полиции. В Египте в 1988 году к празднованию Дня полиции (25 января) выпустили медно-никелевую монету достоинством 20 пиастров.

Эти примеры навели на мысль: было бы уместно и в Кыргызстане создать подобные знаки признания для наших правоохранителей. В 2024 году кыргызская милиция отметила свой вековой юбилей. Первые органы правопорядка появились здесь в 1924 году, когда была образована Кара-Кыргызская автономная область. Официальной датой создания милиции считается 1 ноября. Об этом изданию VB.KG сообщил автор интересной инициативы - ушедший в прошлом году в отставку экс-заместитель начальника пресс-службы МВД, ныне главный специалист этой же службы Эрнис Осмонбаев.

По его словам, сегодня в нашей стране памятные монеты в основном посвящены памятникам, природным и историческим достопримечательностям, а также государственной символике. Однако выпуск монет или марок в честь сотрудников правоохранительных органов мог бы укрепить их статус в обществе, повысить престиж службы и напомнить народу о важной роли милиции в обеспечении безопасности и порядка.

"Единственный раз, когда в Кыргызстане были выпущены марки с участием правоохранителей, - это октябрь 2020 года. ГП "Кыргызмаркасы" тогда представило серию "Экстренные службы Кыргызстана", посвященную борьбе с пандемией COVID-19. Среди изображенных служб - Скорая помощь, Пожарно-спасательная служба и Служба охраны общественного порядка. Юбилей кыргызской милиции - отличный повод для выпуска памятных монет и марок. Это стало бы не только символом благодарности, но и напоминанием обществу о самоотверженном труде тех, кто ежедневно защищает покой и безопасность граждан", - подчеркивал Осмонбаев еще в 2024 году.

В 2025 году ОАО "Кыргыз почтасы" выпустило почтовую марку, посвященную 100-летию кыргызской милиции.

"Указанная почтовая марка является знаком почтения к нашей общей истории, символом уважения со стороны государства и общества к старшему поколению стражей правопорядка, признанием заслуг и глубокой благодарности всем сотрудникам милиции, кто преданно служил и служат в целях обеспечения безопасности, борьбы с преступностью, поддержания общественного порядка. Филателистам на заметку! Почтовая марка с изображением милицейского автомобиля, сотрудников милиции, а также посвященная первому генералу кыргызской милиции Эргешу Алиеву, вышла в оборот", - отметил Осмонбаев.

Издание VB.KG также поздравляет МВД с реализацией прекрасной инициативы по сохранению истории и традиций кыргызской милиции.