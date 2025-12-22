Погода
Институту Акыйкатчы вручили 9 служебных автомобилей

- Светлана Лаптева
По итогам недавней встречи Акыйкатчы с Президентом КР Садыром Жапаровым было выделено 9 миллионов сомов на приобретение автотранспортных средств с целью укрепления материально-технической базы Института Омбудсмена.

Управляющий делами Президента Каныбек Туманбаев вручил ключи от 9 служебных автомобилей марки Chevrolet Cobalt Омбудсмену Джамиле Джаманбаевой.

Автомобили будут распределены между региональными представителями Акыйкатчы в 6 областях страны.

"Это важный шаг в укреплении нашей работы как центрального аппарата, так и региональных представительств. Это позволит оперативно реагировать на обращения граждан, чаще выезжать в отдаленные районы и обеспечить эффективную защиту прав и свобод человека во всех регионах страны", - сказала Джамиля Джаманбаева.

Отметим, что в последние годы проводится усиленная работа по повышению эффективности работы региональных представительств Акыйкатчы в целях более эффективной защиты прав человека в регионах в соответствии с мандатом института.

В рамках этой работы укрепляется материально-техническая база, проводится ремонт офисных помещений, а также осуществляется повышение квалификации сотрудников региональных представительств Акыйкатчы.


