Кыргызстан усиливает инвестиционное партнёрство с Японией

В Токио в рамках официального визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Японию состоялся международный бизнес-форум "Центральная Азия + Япония", по итогам которого было подписано более 20 двусторонних документов. Соорганизатором мероприятия выступило Национальное агентство по инвестициям при президенте.

По данным ведомства, форум был посвящён расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между государствами Центральной Азии и Японией. В мероприятии приняли участие представители государственных органов, деловых кругов и экспертного сообщества, а также около пятидесяти представителей бизнес-сообщества Кыргызской Республики.

В ходе деловой программы были рассмотрены приоритетные направления взаимодействия, включая устойчивое развитие, формирование "зелёной" экономики, цифровизацию, развитие IT-индустрии, а также вопросы развития человеческого капитала и образования.

Глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров отметил значимость формата "Центральная Азия + Япония" для развития конструктивного диалога и укрепления партнёрских связей, подчеркнув заинтересованность Кыргызской Республики в углублении сотрудничества с Японией и реализации совместных инвестиционных и инновационных проектов на взаимовыгодной основе.

Проведение бизнес-форума "Центральная Азия + Япония" подтвердило стремление сторон к расширению торгово-экономических связей, привлечению инвестиций и укреплению долгосрочного стратегического партнёрства между Кыргызской Республикой и Японией.


