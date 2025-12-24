Погода
Международный семинар ТАСС объединил журналистов из разных стран

- Назгуль Абдыразакова
В Москве прошёл международный семинар для сотрудников русскоязычных средств массовой информации по программе "Мобильная журналистика: редакционные процессы, новый язык, платформы и форматы". Обучение было организовано информационным агентством ТАСС совместно с Управлением международных связей агентства и объединило журналистов из разных стран.

Участниками семинара стали представители СМИ из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Италии, Турции, Южной Осетии, Финляндии, Азербайджана, Беларуси, Абхазии, Молдовы и Армении. Программа была направлена на обмен опытом, знакомство с современными тенденциями в журналистике и освоение новых инструментов работы в цифровой среде.

Одним из ключевых элементов семинара стало знакомство с работой агентства ТАСС - одного из старейших медиахолдингов России. Участники увидели, как выстроены редакционные процессы в агентстве, где новостная лента формируется в круглосуточном режиме, а журналисты работают в две смены 24/7. Это позволило на практике понять, как функционирует крупное информационное агентство в условиях постоянного информационного потока.

Особое впечатление на гостей произвело посещение музея "Гостиная ТАСС", а также кабинета-музея легендарного фотокорреспондента Владимира Мусаэльяна. Экспозиция погружает посетителей в эпоху, в которой жил и работал Владимир Гургенович человек, посвятивший ТАСС около 60 лет своей жизни и оставивший значительный след в истории отечественной фотожурналистики.

Образовательная часть семинара включала лекции ведущих специалистов в области журналистики, медиа и цифровых технологий. Преподаватель Факультета креативных индустрий Станислав Миловидов выступил с лекцией "Цифровая революция: синтез журналистики и AI. Анализ форматной конвергенции". Он рассказал о трансформации медиа в условиях цифровизации, использовании искусственного интеллекта в редакционных процессах, формировании цифровых личностей и новых форматах подачи информации.

Теме визуального контента была посвящена лекция директора Фотохроники ТАСС Сергея Шахиджаняна. Он рассказал о том, как создаются новостные фотографии, на что обращать внимание при выборе ракурса, света и композиции, а также как визуальный контент влияет на восприятие информации в современных медиа. Спикер поделился практическими рекомендациями и собственным профессиональным опытом работы в фотожурналистике.

Практический блок семинара был посвящён работе с новостными форматами. Руководитель редакции региональных новостей ТАСС Андрей Цицинов провёл занятие на тему "Современные новости: жанры, структура, заголовки, платформы". В интерактивной форме журналисты были разделены на команды и приняли участие в профессиональной игре: один участник рисовал изображение, а остальные по визуальной подсказке создавали заголовок, лид и полноценную новость. Такой формат позволил участникам не только проверить навыки, но и увидеть, как по-разному может интерпретироваться одна и та же информация.

В рамках семинара отдельное внимание было уделено языковой культуре и качеству новостных материалов. Филолог Владимир Славкин говорил о нормах современной орфографии и пунктуации, принципах редакторской правки и ответственности журналиста за точность формулировок. Он отметил, что в условиях быстрого производства новостей особенно важно избегать шаблонных выражений и речевых клише, искать новые способы выразительной и понятной подачи информации, не теряя при этом смысловой точности и профессионального уровня текста.

Также рассматривались вопросы продвижения контента и коммуникации с аудиторией. Пресс-секретарь Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Андрей Виль выступил с лекцией о работе Telegram-каналов, подчеркнув, что в современных медиа решающее значение имеет не только содержание, но и визуальная упаковка информации.

Значительное внимание в программе семинара было уделено вопросам использования искусственного интеллекта и проверке информации. Эксперт Даниил Лапин рассказал о возможностях нейросетей в журналистской работе и о том, как выстроить собственную экосистему создания контента с применением AI-инструментов. Он показал, как журналист может оптимизировать рабочие процессы, автоматизировать рутинные задачи и эффективно использовать технологии, оставаясь при этом "сам себе AI-агентом" и сохраняя контроль над качеством и смыслом материалов.

В ходе семинара руководитель направления креативных проектов Управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО "Диалог Регионы" Иван Серов рассказал о принципах фактчекинга и ответственности журналиста за публикуемую информацию. Он отметил, что надёжность материала обеспечивается проверкой данных по нескольким каналам и подчеркнул необходимость подтверждать информацию как минимум из трёх независимых источников.

Помимо образовательной программы, участникам семинара была предложена культурная программа. В выходные дни журналисты посетили ледовое шоу Татьяны Навки "Щелкунчик", а также одноимённый балет, который прошёл в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Культурные мероприятия стали важным дополнением к насыщенной рабочей программе и позволили участникам лучше познакомиться с культурной жизнью столицы.

Международный семинар ТАСС стал площадкой для профессионального диалога, обмена опытом и укрепления связей между журналистами разных стран. Участники отметили практическую ценность программы, высокий уровень организации и актуальность представленных тем, подтвердив востребованность новых форматов, цифровых технологий и межредакционного взаимодействия в современной журналистике.


