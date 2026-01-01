МИД КР разъяснил новые требования для въезда граждан в Грузию

С 1 января 2026 года в Грузии вводятся новые правила въезда для иностранных граждан, предусматривающие обязательное наличие действующего полиса медицинского страхования и страхования от несчастных случаев на весь период пребывания. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Кыргызской Республики.

Как уточняется, данное требование введено в соответствии с законодательством Грузии в сфере туризма и распространяется на поездки с туристическими, деловыми и частными целями.

Страховой полис может быть оформлен как в грузинской, так и в иностранной страховой компании. Он должен быть представлен в бумажном или электронном виде на грузинском либо английском языках. Минимальный размер страхового покрытия установлен на уровне не менее 30 тыс. грузинских лари (GEL).

Полис должен содержать обязательную информацию, включая стороны договора страхования, территорию действия, предмет страхования, сроки действия, страховые риски, сумму страхового возмещения, размер страховой премии, а также место и условия оплаты.

В связи с этим МИД рекомендует гражданам Кыргызской Республики, планирующим поездки в Грузию, заранее ознакомиться с новыми правилами въезда, учитывать возможные дополнительные требования перевозчиков и пограничных служб, а также оформлять медицинскую страховку до начала поездки. Документы рекомендуется иметь в бумажном виде, так как они могут быть затребованы при прохождении пограничного контроля.

Кроме того, министерство напоминает о необходимости соблюдения миграционного законодательства, включая наличие действительного заграничного паспорта, обратного билета, подтверждения бронирования места проживания и страхового полиса.

Отмечается, что данная информация носит разъяснительный характер и не является гарантией въезда в Грузию.