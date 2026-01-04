Протесты в Иране обострились. США заявили о возможном вмешательстве

В Иране продолжаются протесты против роста цен и стоимости жизни. Участники манифестаций, которые охватили крупные города и продолжаются уже несколько дней, требуют в том числе отстранения от власти верховного лидера страны. СМИ сообщают по меньшей мере о шести погибших. Президент США Дональд Трамп, который известен своей направленной против иранского режима политикой, пригрозил вмешаться в случае, если представители властей страны будут убивать демонстрантов.

Протесты в Иране начались после резкого падения курса местного реала к доллару в конце прошлого года и связанной с этим гиперинфляции. Стоимость валюты упала до 1,4 миллиона иранских реалов за доллар - речь идет о реальном обменном курсе на открытом рынке, так как официальный курс Центробанка сильно занижен. На фоне кризиса в отставку подал глава ЦБ страны, а в Тегеране и других городах торговцы начали выходить на улицы. Позже к ним присоединились другие жители Ирана.

В декабре, согласно лишь официальным данным, инфляция выросла на 42 процента по сравнению с аналогичными данными прошлого года. Стоимость лекарств и товаров медицинского назначения выросла примерно в полтора раза, а на продукты - на 70%.

Информационное агентство Fars сообщило о гибели шести протестующих в ходе столкновений с полицией, тогда как государственные СМИ Ирана сообщают о жертвах среди сотрудников силовых структур и пострадавших членов Корпуса стражей исламской революции.

Протестующие выступают с лозунгами как политического, так и экономического характера. Один из наиболее распространенных - "Ни Газа, ни Ливан, моя жизнь - ради Ирана" - говорит о слишком высокой для жителей цене внешней политики государства. Согласно данным американского Государственного департамента за 2020 год, Иран тратит сотни миллионов долларов на финансирование террористической группировки ХАМАС. Тегеран также, как пишет The Wall Street Journal, помогал тренировать боевиков, совершивших нападение и массовые убийства 7 октября 2023 года.

Протесты в Иране стали наиболее крупными за последние три года. В 2022 году страну захватили митинги после новости о гибели Махсы Амини, которая погибла после задержания за неправильное ношение хиджаба.

Дональд Трамп пообещал вмешаться, если насилие против протестующих продолжиться

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может вмешаться, если Тегеран будет стрелять по участникам мирных акциях протеста. Соединенные Штаты "готовы прийти на помощь" иранским протестующим, заверил американский президент в собственной социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп является одним из наиболее жестких критиков Ирана и его политики. В июне 2025 года США нанесли удар по объектам на территории страны, связанным с ядерной программой.

Власти Ирана в ответ обвинили США в разжигании протестов. Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности, осудил высказывания Трампа, заявив, что "американское вмешательство во внутренний вопрос вызовет хаос во всём регионе и будет играть против американских интересов". Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи заявил, что американское вмешательство повлечет за собой "ответные меры".

Источник: Международное радио Франции