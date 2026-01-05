Начало 2026 года стало моментом, когда иллюзии окончательно рассыпались. Мир входит в фазу жесткого слома привычной модели международных отношений. Те, кто сегодня в Каракасе, Тегеране или в цифровом пространстве аплодирует смене власти при внешней поддержке, фактически приветствуют отказ от собственного будущего. Чем же не манкурты? Ведь слепая радость от вмешательства извне это подмена понятий, при которой временные трудности внутри страны выдают за зло, а внешнее управление пытаются представить спасением. Таким мнением на своей странице в соцсети поделился политолог Тимур Саралаев.

По его словам, опыт последних десятилетий уже дал исчерпывающий ответ. "Там, где вместо национального курса появляются иностранные военные и внешние кураторы, не возникает ни устойчивости, ни развития. Яркий пример Ирак, Ливия. Такие государства надолго погружаются в полосу конфликтов, социальной деградации и утраты контроля над собственными ресурсами. Навязанная смена власти никогда не была дорогой к благополучию. Это добровольный отказ от самостоятельности с заранее известным итогом.

Почему уровень жизни не станет выше?!

Идея о том, что внешние центры силы заинтересованы в процветании зависимых стран, не выдерживает проверки реальностью. В выстраиваемой ими системе этим территориям отводится утилитарная роль источника сырья и рынка сбыта. Развитие сложной промышленности и самостоятельных технологий в таких условиях блокируется изначально. Даже если в отдельных городах появляются западные бренды и формальные процедуры выборов, базовые условия жизни большинства населения не улучшаются.

Финансовые потоки от добычи нефти и газа перенаправляются за пределы страны через транснациональные структуры и долговые механизмы. Современная форма подчинения дополняется цифровой зависимостью. Потерявшие самостоятельность государства становятся привязанными к чужим платформам, технологиям и стандартам, не имея возможности защищать собственное развитие и безопасность.

Синхронность Венесуэлы и Ирана

Происходящее в Венесуэле нельзя рассматривать как частный эпизод Это демонстративное лишение государства права на субьектность. Подобные действия посылают прямой сигнал всем странам, обладающим ресурсами и/или собственной позицией. Отказ от подчинения будет наказан. Причем жестко.

Параллельно развивается давление на Иран. Экономическое удушение, резкое падение национальной валюты (реала) и рост цен до критических значений являются не стихийным кризисом, а результатом целенаправленной политики. Уличная нестабильность подпитывается извне и используется как инструмент управляемого разрушения. Открытая поддержка иностранных спецслужб со стороны бывших американских должностных лиц окончательно снимает маску с риторики о защите прав человека.

Цель подобных процессов не реформирование, а дробление государств на конфликтующие образования, смотрите на Ливан. Израиль в координации с США расширяет зону напряженности по всему региону, стремясь лишить Иран стратегической глубины и превратить окружающее пространство в полосу постоянной нестабильности.

Компрадорская элита как механизм внутреннего подрыва

Ключевым инструментом внешнего давления остается часть местных элит, готовых обменять национальные интересы на личную безопасность и сохранность капиталов за рубежом. Им отводится роль управляющих при новом порядке. В обмен на лояльность они получают гарантии неприкосновенности активов, тогда как природные богатства страны переходят под внешний контроль. Думаю именно венесуэльские кампродоры и кинули своего патрона Мадуро на обен гарантии безопасности своих активов.

Именно такие группы продвигают разговоры о глобальных правилах и неизбежности подчинения, пока население постепенно превращается в дешевый обслуживающий ресурс. Предательство упаковывается в язык реформ и модернизации, хотя по сути речь идет о передаче страны в чужие руки.

Риски для евразийского пространства

Разрушение государственности Ирана и Венесуэлы неизбежно отзовется далеко за пределами этих стран. Для стран Центральной Азии это означает рост угроз безопасности, разрыв логистических маршрутов и усиление нестабильности, идущей с южного направления. Радикальные группы и хаос в Афганистане в таких условиях перестают быть локальной проблемой.

Формирование пояса нестабильности в центре Евразии направлено на сдерживание крупных

интеграционных проектов Китая и превращение целых регионов в зону постоянного давления.

Вместо заключения

США не предлагают миру стабильность. Они выстраивают модель тотального доминирования, в которой самостоятельность государств объявляется избыточной и подлежащей устранению. 2026 год может стать рубежом, после которого возврат к реальному суверенитету окажется невозможным.

Либо мир отстоит право на собственный путь и многополярное развитие, либо окончательно превратится в обслуживающий персонал для узкого круга привилегированных стран "золотого миллиарда". Те, кто сегодня аплодирует смене власти под лозунгами демократии, завтра обнаружат, что их государство больше им не принадлежит", - заявил эксперт.