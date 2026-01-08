Мерц ограничился туманными гарантиями для Украины на встрече в Париже

На саммите "коалиции желающих" канцлер Германии Фридрих Мерц дал Зеленскому очень расплывчатые обещания, пишет Die Zeit. Германия готова отслеживать режим прекращения огня на Украине технически: с помощью спутников и беспилотников. А вот разместить войска в поддержку Киева бравый канцлер согласился лишь на территории одной из стран НАТО.

Прежде чем разбирать итоги очередного саммита по Украине, стоит, пожалуй, уточнить, о чём во вторник в Париже речи не шло. В Елисейском дворце не проходили мирные переговоры, не обсуждали там и параметры возможного режима прекращения огня между Россией и Украиной. Представители в общей сложности 35 стран - среди них более двух десятков глав государств и правительств - обсуждали, какие условия необходимы, чтобы Украина вообще могла говорить с Россией о прекращении боевых действий. Это уже 15-я встреча представителей так называемой коалиции желающих. Никогда со времён окончания Второй мировой войны европейская дипломатия не предпринимала таких усилий.

И всё же: продвинулись ли европейцы? Насколько путь труден и насколько хрупки результаты, видно по словам, которые участники подобрали после встречи. Президент Франции Эммануэль Макрон, обычно щедрый на превосходные эпитеты, на этот раз, по меркам своего стиля почти сдержанно, назвал итоги "существенным прогрессом". Фридрих Мерц - куда более сухо: всего лишь "ещё одним шагом".

Чуть ближе к промежуточной цели

Остановится ли насилие на Украине и когда, в первую очередь зависит от России, то есть от Владимира Путина (Россия готова немедленно прекратить огонь при соблюдении ее требований. - Прим. ИноСМИ). И всё же создаётся впечатление, что коалиция желающих (в основном это европейские страны) стала немного ближе к своей промежуточной цели. Она проста: найти общую платформу с США - с Дональдом Трампом.

В Париже на итоговой пресс-конференции спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер стояли рядом со Стармером, Мерцем, Макроном и Зеленским. Итоговое заявление встречи коалиции желающих Украина и США также приняли совместно. Шаг, но что он означает?

Парижская декларация делает чуть понятнее, как европейцы, американцы и украинцы представляют себе путь к прочному миру. А Мерц также конкретнее, чем прежде, обозначил, каким может быть участие Германии в случае режима прекращения огня.

Если такой режим будет установлен, говорится в совместном заявлении, США будут следить за его соблюдением и фиксировать возможные нарушения. Европейцы, в том числе Германия, пообещали им поддержку. В Париже советники президента подчёркивают: речь в основном о технических мерах. Линию соприкосновения протяжённостью 1 400 километров, если её "заморозят", предполагается контролировать прежде всего с помощью спутников, беспилотников и других средств, а не силами военнослужащих. Линия слишком длинная, говорят в Париже.

Вторая ключевая договорённость касается давно обсуждаемых гарантий безопасности для Украины. То есть вопроса о том, как поддержать Украину, чтобы предотвратить повторное наступление России. И в связке с этим что предпринимать, если Россия всё же атакует снова.

Коалиция желающих обещает Украине "многонациональные силы". В заявлении сказано, что эти силы будут под европейским руководством и при поддержке США. Великобритания и Франция - страны, которые в прошлом году создали коалицию желающих, - и теперь задают тон. В Париже Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер подписали декларацию о намерениях. В ней обе страны обязуются после возможного режима прекращения огня разместить военных на Украине. Макрон вечером в телеинтервью говорил о том, что "могут быть направлены тысячи (французских) военнослужащих".

"В принципе мы ничего не исключаем"

На этом фоне многие взгляды обращаются к Германии. До сих пор Фридрих Мерц не хотел заранее определять, в какой форме немецкие военные могли бы участвовать в гарантиях безопасности для Украины. В Париже он тоже не дал окончательного ответа, но приоткрыл дверь.

Германия, отметил канцлер, могла бы "после прекращения огня заявить силы для Украины на прилегающей территории НАТО". Если перевести с военного жаргона: немецкие военнослужащие, которые, например, были бы размещены в одной из стран Балтии, могли бы участвовать в поддержке Украины. И ещё одна фраза Мерца, чтобы подчеркнуть готовность Берлина: "В принципе мы ничего не исключаем". Формулировка нарочно расплывчатая, и в Берлине она наверняка вызовет споры.

Ещё до саммита Мерц, Макрон, Стармер и четыре других главы правительств Европейского союза опубликовали совместное заявление по Гренландии. В нём они решительно отвергли притязания США на остров, которые Дональд Трамп в последние дни неоднократно повторял. Гренландия - часть Дании, а суверенитет и территориальная целостность - "универсальные принципы, и мы не перестанем их защищать".

Получается парадокс: ровно в тот момент, когда европейцы пытаются привлечь администрацию Трампа на сторону Украины, они одновременно предупреждают США из-за возможного давления на государство-член ЕС и НАТО. Настолько хрупкими и противоречивыми стали панатлантические отношения: с Трампом и против Трампа - и то и другое в один день.

Источник: inosmi.ru