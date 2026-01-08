Погода
В Кыргызстане появится "Почта Банк": Нацбанк рассматривает заявку

284  0
- Светлана Лаптева
Национальный банк КР приступил к рассмотрению документов на создание нового коммерческого банка - "Почта Банк". Проект планируется реализовать на базе инфраструктуры ОАО "Кыргыз Почтасы", которое выступит в роли агентской сети для оказания банковских услуг по всей стране.

Согласно планам, новый финансовый институт будет предоставлять базовый перечень банковских услуг через филиалы национального почтового оператора. Регулятор примет решение о выдаче лицензии после тщательной проверки документов на соответствие требованиям к капиталу, репутации акционеров и системе управления рисками.

Стоит отметить, что идея создания "Почта Банка" обсуждалась на государственном уровне еще с 2018 года. За это время "Кыргыз Почтасы" прошла этап трансформации: в 2022 году госпредприятие было преобразовано в ОАО со стопроцентной долей государства, была проведена централизация бухгалтерского учета и создана единая сеть филиалов.

Появление нового игрока происходит на этапе активного расширения финансового рынка республики - только за 2025 год Нацбанк выдал разрешения на открытие шести новых коммерческих банков. Эксперты полагают, что использование разветвленной сети почтовых отделений позволит существенно повысить доступность банковских услуг, особенно в отдаленных регионах Кыргызстана.


Теги:
Кыргызпочтасы, Нацбанк
