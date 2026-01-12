Погода
Нигерия и Египет дополнили состав полуфиналистов Кубка Африки-2025

- Самуэль Деди Ирие
Сборные Нигерии и Египта вышли в полуфинал Кубка африканских наций 2025 года, присоединившись к хозяевам турнира Марокко и сборной Сенегала.

Нигерия обеспечила себе место в четвёрке сильнейших, обыграв Алжир со счётом 2:0 на стадионе в Марракеше. Виктор Осимхен открыл счёт в начале второго тайма, а затем отдал голевую передачу на Акора Адамса, который закрепил победу "Суперорлов". Финалисты КАН-2023 продолжают борьбу за свой четвёртый континентальный титул и в полуфинале встретятся с Марокко.

Египет также вышел в полуфинал после драматичной победы над действующими чемпионами - сборной Кот-д"Ивуара - со счётом 3:2 на стадионе в Агадире. Омар Мармуш открыл счёт уже на 3-й минуте, Рами Рабиа удвоил преимущество, а во втором тайме Мохамед Салах забил третий мяч. Несмотря на попытку камбэка со стороны ивуарийцев, семикратные чемпионы Африки удержали победный результат.

Полуфинальные матчи состоятся в среду. Египет сыграет с Сенегалом в Танжере, а Нигерия встретится с Марокко.

Кубок африканских наций-2025 выходит на решающую стадию, обещая болельщикам яркие и напряжённые противостояния.


Теги:
Египет, Нигерия, Африка
