Дональд Трамп ставит Кыргызстан перед сложным выбором?

Администрация Дональда Трампа усиливает экономическое давление, используя тарифы как инструмент глобальной политики. Новое заявление президента США об установлении 25-процентных пошлин для всех стран, ведущих бизнес с Ираном, напрямую затрагивает Кыргызстан. Трамп четко обозначил позицию: с этого момента любая страна, участвующая в торговых операциях с Исламской Республикой, будет облагаться 25-процентной пошлиной на любые сделки с Соединенными Штатами.

Эта мера накладывается на уже существующую тарифную сетку. Напомним, что еще 1 августа 2025 года Вашингтон ввел для стран Центральной Азии особые пошлины: если для Казахстана они составили 25%, то для Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана - 10%.

Для официального Бишкека это решение становится серьезным вызовом. В последнее время Кыргызстан возлагал большие надежды на "логистический прорыв" через иранские порты, планируя использовать их как ключевые хабы для выхода на мировые рынки. Ожидаемые выгоды от развития этого коридора теперь сталкиваются с риском высоких пошлин при торговле с США.

Статистика текущего года подтверждает тесную экономическую связь двух стран: только за десять месяцев 2025 года Кыргызстан закупил иранских товаров (преимущественно рыбу, краску и горнодобывающую технику) на 35 миллионов долларов. Иран, в свою очередь, импортировал из Кыргызстана продукцию на 30 миллионов долларов, где основную долю составили фасоль и хлопок. Ультиматум Вашингтона ставит эти торговые потоки под угрозу, вынуждая республику искать баланс между стратегическими логистическими планами и сохранением условий для экспорта в США.