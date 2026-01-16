Европа усиливает военное присутствие в Гренландии на фоне угроз Трампа

Европейские страны-союзницы по НАТО начали экстренную переброску военных подразделений в Гренландию на фоне беспрецедентного давления со стороны Вашингтона. Франция, Германия, Швеция, Норвегия, а также Нидерланды и Канада направляют своих офицеров и технику на остров по приглашению Копенгагена. Официально миссия, получившая название "Операция арктический страж", направлена на защиту критической инфраструктуры и морское наблюдение, однако эксперты видят в этом попытку Европы защитить территориальную целостность Датского королевства.

Опасения европейских столиц резко возросли после заявлений Дональда Трампа о необходимости установить контроль над островом. Американский лидер вновь поднял вопрос о покупке Гренландии и даже допустил применение силы, считая это критически важным для безопасности США. Ситуация перешла в законодательную плоскость 12 января, когда в Конгресс США был внесен законопроект, предлагающий аннексию Гренландии с последующим предоставлением ей статуса американского штата. Вашингтон обосновывает свои амбиции необходимостью противодействовать растущему влиянию Китая и России в Арктике.

В ответ на эти действия Бундесвер уже направил специалистов в Нуук для изучения возможностей военного участия, а Швеция и Франция задействовали свои группы офицеров. Берлин активно продвигает идею создания постоянной миссии НАТО в Арктике по образцу "Балтийского стража". В свою очередь, глава гренландского правительства Йенс-Фредерик Нильсен официально заявил, что остров не желает становиться частью США и выбирает Данию. Несмотря на то, что Гренландия обладает широкой внутренней автономией, вопросы обороны остаются в компетенции Копенгагена, который сейчас вынужден наглядно демонстрировать Вашингтону свою способность защищать арктические рубежи вместе с союзниками.