США ввели санкции против руководства силовых структур Ирана

Вашингтон расширил санкционный список в отношении Тегерана, включив в него секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и группу высокопоставленных функционеров. Согласно заявлению Министерства финансов США, ограничительные меры введены в ответ на силовое подавление массовых протестных акций, охвативших страну в конце декабря 2025 года.

Руководитель американского Минфина Скотт Бессен подчеркнул, что по распоряжению президента Дональда Трампа Соединенные Штаты задействуют все имеющиеся механизмы для пресечения нарушений прав человека и блокировки финансовых потоков, связанных с иранской элитой. По данным американской стороны, именно Лариджани координировал действия силовиков от лица верховного лидера и открыто призывал к жестким мерам против гражданского населения.

В официальном пресс-релизе ведомства описываются случаи чрезмерного применения силы, включая использование боевого оружия против демонстрантов. В частности, упоминаются инциденты в провинции Илам, где подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) проводили рейды даже в медицинских учреждениях, применяя спецсредства в больничных палатах.

Помимо Лариджани, под санкции попали региональные руководители силовых структур в провинциях Фарс и Лорестан. Их обвиняют в организации убийств мирных протестующих и попытках скрыть реальные обстоятельства гибели людей. В качестве примера приводится случай в городе Асна, где спецслужбы оказывали давление на родственников погибших, требуя выдать их за сторонников правительства. Сообщается также о критической ситуации в больницах Шираза, переполненных ранеными.

Введенные санкции подразумевают блокировку всех активов указанных лиц в юрисдикции США и запрет на любые финансовые операции с ними для американских граждан и компаний. Таким образом Вашингтон стремится усилить давление на организаторов репрессий и лишить их доступа к международной финансовой системе.