Китай строит первую в мире АЭС, не имеющую аналогов на планете

В восточной китайской провинции Цзянсу официально дан старт амбициозному инженерному проекту - строительству атомной электростанции "Сюйвэй" (Xuwei). Как сообщает Global Times, этот объект станет первой в мире АЭС, объединившей реакторы разных типов для одновременной генерации электричества и обеспечения гигантского нефтехимического кластера промышленным паром. Символическая заливка первого бетона состоялась 16 января, ознаменовав начало реализации ключевых задач 15-й пятилетки развития КНР.

Уникальность "Сюйвэй" заключается в технологическом симбиозе: на одной площадке будут работать водо-водяной реактор третьего поколения Hualong One ("Хуалун-1") и инновационный высокотемпературный газоохлаждаемый реактор четвертого поколения. Инженерная схема продумана до мелочей: тепло от одного модуля будет использоваться для получения пара, который затем "догревается" энергией второго реактора до нужных промышленникам параметров. Такая связка позволит выдавать колоссальные 13 тысяч тонн пара ежечасно, закрывая потребности близлежащих химических производств.

Масштабы проекта впечатляют. На первом этапе планируется запуск двух блоков "Хуалун-1" и одной газоохлаждаемой установки. После выхода на полную мощность комплекс будет ежегодно производить более 11,5 млрд кВт·ч электроэнергии и поставлять свыше 32 млн тонн пара. Экологический эффект от внедрения "мирного атома" на производстве будет эквивалентен сокращению сжигания угля на 7,26 млн тонн, что избавит атмосферу почти от 20 млн тонн углекислого газа ежегодно. При строительстве китайские специалисты используют передовые технологии, включая интеллектуальное лазерное слежение и роботизированную сварку.

В Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) заявляют, что "Сюйвэй" - это не просто новая станция, а символ трансформации всей отрасли. Поднебесная переходит от привычной генерации электричества к диверсифицированной энергетической модели, предлагая глобальному рынку готовое решение для декарбонизации тяжелой промышленности. К апрелю 2025 года Китай уже официально закрепил за собой статус мирового лидера по количеству действующих и строящихся атомных энергоблоков - их число в стране перевалило за сотню.