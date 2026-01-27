Погода
США и Иран оказались на грани прямого столкновения

- Светлана Лаптева
Ситуация на Ближнем Востоке достигла критического уровня напряжения. В ночь на 26 января авианосная ударная группа во главе с USS Abraham Lincoln (CVN-72) вошла в акваторию Персидского залива, оказавшись в зоне ответственности Центрального командования США (CENTCOM). Маневры американского флота сопровождаются объявлением о начале масштабных учений, что вызвало немедленную реакцию Тегерана: Иран поднял в воздух десятку истребителей и привел системы ПВО в состояние высшей боевой готовности. Параллельно стало известно о переброске в регион американских батарей противоракетной обороны THAAD, что усиливает военный кулак коалиции.

Авианосная группа представляет собой мощнейший разведывательно-ударный комплекс, на борту которого базируются новейшие истребители F-35C и F/A-18. Вместе с развернутыми на наземных базах штурмовиками A-10C и поддержкой израильских ВВС, суммарная группировка позволяет наносить высокоточные удары на глубину до 1000 километров без создания дополнительных плацдармов. Аналитики сравнивают нынешнюю активность США с подготовительными этапами недавних операций в Венесуэле, когда при поддержке спецподразделения "Дельта" был фактически нейтрализован политический режим страны. Военные эксперты допускают два сценария: точечное уничтожение объектов КСИР и ядерной инфраструктуры внутри Ирана либо массированную атаку на проиранские группировки в Сирии, Ираке и Йемене.

Официальный Вашингтон позиционирует маневры как стратегию "сдерживания" и способ успокоить региональных союзников. Президент США подчеркивает, что окончательное решение о военном ударе еще не принято, однако готовность к нему - максимальная. В ответ Тегеран уже выступил с предупреждением, что любая провокация будет расценена как начало "полномасштабной войны", пообещав жесткий ответ вплоть до попыток затопления американских авианосцев и блокады ключевых морских путей. Несмотря на бряцание оружием, многие международные обозреватели полагают, что полномасштабный конфликт остается маловероятным из-за катастрофических последствий для мировой экономики и безопасности, однако накопленный в регионе военный потенциал делает риск случайной эскалации беспрецедентно высоким.


Теги:
Иран
