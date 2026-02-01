Казыбек Молдажиев: Государство будет поддерживать теннисные турниры

В Бишкек стартовал детско-юношеский рейтинговый турнир по большому теннису. На открытии побывала корреспондент издания VB.KG. Соревнования собрали юных спортсменов из столицы и регионов, а также гостей из-за рубежа. Турнир включен в систему рейтинговых стартов, по итогам которых будет формироваться национальный рейтинг игроков.

О значении турнира нашему изданию рассказал директор Государственного агентства физической культуры и спорта при кабинете министров КР Казыбек Молдажиев.

"Сегодняшнее мероприятие это, конечно, праздничное событие. За многие годы независимости Кыргызстана турниры такого уровня проводились редко. Сейчас мы делаем график более насыщенным и планируем проводить рейтинговые турниры регулярно, вплоть до ежеквартальных.

Хочу поблагодарить руководство федерации и президента Федерации тенниса Нелли Буюклянову. С момента ее избрания прошел всего месяц, но уже предпринимаются активные шаги, инициируются турниры такого уровня. Государство всегда будет поддерживать такие инициативы.

Очень отрадно видеть такое количество участников. Для меня это показатель того, что молодежь проявляет интерес к теннису и к здоровому образу жизни. Я убежден, и практика это показывает, что нам нужно наращивать спортивную инфраструктуру и давать молодежи выбор.

Пусть ребенок попробует теннис, единоборства или другие виды спорта. Что-то ему обязательно понравится, и он продолжит заниматься. Наша задача показать правильный подход и поддержать его.

Я призываю родителей поддерживать детей в стремлении к активному образу жизни. Тогда мы сможем добиваться серьезных результатов и на международной арене.

По итогам этого рейтингового турнира формируется рейтинг каждого спортсмена. Сейчас мы оцифровываем систему. По результатам нескольких турниров будет сформирована сборная Кыргызстана. Этих спортсменов государство будет полностью обеспечивать перелеты и проживание для участия в международных турнирах, чемпионатах мира и континентальных соревнованиях. Я считаю, это хорошая практика и хороший посыл.

Освещение таких турниров тоже важно. Оно привлекает другую молодежь, которая может заинтересоваться этим видом спорта.

В турнире участвуют спортсмены со всех регионов страны, не только из Бишкека. Приглашены также участники из Казахстана. Я всегда говорю федерациям, что нужно проводить турниры не только в столице. Мы и сами будем выезжать в регионы. Недавно, к примеру, чемпионат по дзюдо на высоком уровне прошли в городе Ош. Это дает шанс спортсменам из регионов, у которых нет возможности приехать в Бишкек, показать свои таланты.

Что касается перспектив тенниса, я считаю их очень хорошими. Теннис во многом элитный вид спорта, он нравится и молодежи, и взрослым. Я сам видел, как активно им занимается старшее поколение. И еще раз скажу приятно видеть такое количество участников. Это говорит о хорошем будущем тенниса в нашей стране", - сказал Молдажиев.