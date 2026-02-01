Бывшая жена Бивола приговорена к работам за оскорбление кыргызов и казахов

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес вердикт в отношении блогера Екатерины Бивол, чьи скандальные высказывания в социальных сетях спровоцировали международный резонанс. За разжигание межнациональной розни и унижение человеческого достоинства экс-супруге известного боксера назначено 60 часов обязательных работ. Суд признал ее виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ после того, как лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в ее постах грубых оскорблений и идей превосходства по генетическому признаку.

Скандальное видео, опубликованное осенью прошлого года, содержало агрессивные выпады и нецензурную лексику в адрес народов Центральной Азии. Эксперты-криминалисты подчеркнули, что риторика блогера была направлена на дискриминацию групп лиц по национальному и языковому признакам. Российская фемида оперативно отреагировала на инцидент, квалифицировав действия Бивол как возбуждение вражды.

Последствия для блогера вышли далеко за пределы административного наказания в России. Власти Кыргызстана и Казахстана заняли предельно жесткую позицию: в Бишкеке на имя россиянки выписан ордер на арест, а МВД Казахстана официально объявило ее в розыск. Теперь статус "персоны нон грата" и уголовное преследование в соседних республиках стали реальной ценой за попытку заработать популярность на националистическом контенте.