У жителя Бишкека вымогали 150 тысяч рублей

В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в вымогательстве денежных средств. Его задержали с поличным при получении 80 тысяч сомов. Об этом сообщает УВД Октябрьского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 208 части 1 (Вымогательство) УК КР.

В милицию обратился гражданин Б.Д. По его словам, неизвестные лица угрожали ему различными способами и требовали 150 тысяч российских рублей, ссылаясь на якобы существующий долг его девушки. Мужчина попросил принять меры.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники милиции установили причастность к преступлению гражданина Ч.Т., 1994 года рождения. Его задержали в момент получения денег, которые он вымогал у потерпевшего. Подозреваемого задержали и водворили в ИВС.

В настоящее время по делу проводятся всесторонние следственные действия.


