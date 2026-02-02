Счётная палата выявила финансовые нарушения в Минтрансе

Счётная палата выявила финансовые и процедурные нарушения в деятельности Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики по итогам аудита за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, проверка охватила исполнение республиканского бюджета, хозяйственную деятельность министерства, его ведомственных подразделений и подведомственных государственных предприятий. По итогам аудита направлены предписания и рекомендации, а выявленные факты подлежат правовой оценке.

Аудит соответствия был проведён Счётной палатой Кыргызской Республики в отношении Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики. В ходе проверки выявлены финансовые нарушения на общую сумму 2251,5 млн сомов, из которых 2081,1 млн сомов подлежат восстановлению. В рамках аудиторских мероприятий было возмещено 1668,4 млн сомов, в том числе 1667,2 млн сомов урегулированы по бухгалтерскому учёту и 1,2 млн сомов возвращены в республиканский бюджет в виде наличных денежных средств.

Основная часть выявленных нарушений связана с несоблюдением требований законодательства в части признания, учёта и амортизации основных средств. Общая сумма таких нарушений составила 1768,7 млн сомов и была обусловлена, в том числе, несвоевременным проведением капитализации затрат, включая расходы на капитальные ремонты. Указанная практика создаёт риски искажения фактической стоимости активов и снижает достоверность финансовой отчётности.

Кроме того, установлено, что не были приняты своевременные и достаточные меры по взысканию платежей, пеней и штрафов в доход бюджета, в результате чего сумма нарушений по данному направлению составила 245,6 млн сомов. Несмотря на начисление штрафных санкций подрядным организациям за несвоевременное выполнение основных работ и отставание от графиков строительства, контрольные механизмы применялись недостаточно эффективно.

Аудитом также выявлены излишние расходы на выплату заработной платы и иных денежных вознаграждений работникам на сумму 150,2 млн сомов, что в основном было связано с неправильным применением нормативных правовых актов и утверждённых внутренних положений.

Существенные нарушения зафиксированы и при использовании бюджетных средств на капитальные вложения и выполнение строительных работ на общую сумму 61,1 млн сомов. В частности, по отдельным объектам объёмы строительно-монтажных и ремонтных работ были необоснованно завышены на 22,6 млн сомов, а дефекты выполненных работ выявлены на сумму 38,4 млн сомов.

Кроме того, в ходе аналитических мероприятий установлены нарушения процедурного характера в сфере государственных закупок, при формировании и утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых за счёт республиканского бюджета в форме капитальных вложений, а также проблемы, связанные с недостаточным финансированием Дорожного фонда.

По итогам аудита субъекту проверки и соответствующим государственным органам направлены письменные предписания и рекомендации. Также отмечено, что выявленные факты подлежат правовой оценке, а вопрос ответственности виновных должностных лиц должен быть рассмотрен в установленном порядке.