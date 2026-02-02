Погода
$ 87.50 - 87.75
€ 103.62 - 104.47

Счётная палата выявила финансовые нарушения в Минтрансе

180  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Счётная палата выявила финансовые и процедурные нарушения в деятельности Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики по итогам аудита за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, проверка охватила исполнение республиканского бюджета, хозяйственную деятельность министерства, его ведомственных подразделений и подведомственных государственных предприятий. По итогам аудита направлены предписания и рекомендации, а выявленные факты подлежат правовой оценке.

Аудит соответствия был проведён Счётной палатой Кыргызской Республики в отношении Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики. В ходе проверки выявлены финансовые нарушения на общую сумму 2251,5 млн сомов, из которых 2081,1 млн сомов подлежат восстановлению. В рамках аудиторских мероприятий было возмещено 1668,4 млн сомов, в том числе 1667,2 млн сомов урегулированы по бухгалтерскому учёту и 1,2 млн сомов возвращены в республиканский бюджет в виде наличных денежных средств.

Основная часть выявленных нарушений связана с несоблюдением требований законодательства в части признания, учёта и амортизации основных средств. Общая сумма таких нарушений составила 1768,7 млн сомов и была обусловлена, в том числе, несвоевременным проведением капитализации затрат, включая расходы на капитальные ремонты. Указанная практика создаёт риски искажения фактической стоимости активов и снижает достоверность финансовой отчётности.

Кроме того, установлено, что не были приняты своевременные и достаточные меры по взысканию платежей, пеней и штрафов в доход бюджета, в результате чего сумма нарушений по данному направлению составила 245,6 млн сомов. Несмотря на начисление штрафных санкций подрядным организациям за несвоевременное выполнение основных работ и отставание от графиков строительства, контрольные механизмы применялись недостаточно эффективно.

Аудитом также выявлены излишние расходы на выплату заработной платы и иных денежных вознаграждений работникам на сумму 150,2 млн сомов, что в основном было связано с неправильным применением нормативных правовых актов и утверждённых внутренних положений.

Существенные нарушения зафиксированы и при использовании бюджетных средств на капитальные вложения и выполнение строительных работ на общую сумму 61,1 млн сомов. В частности, по отдельным объектам объёмы строительно-монтажных и ремонтных работ были необоснованно завышены на 22,6 млн сомов, а дефекты выполненных работ выявлены на сумму 38,4 млн сомов.

Кроме того, в ходе аналитических мероприятий установлены нарушения процедурного характера в сфере государственных закупок, при формировании и утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых за счёт республиканского бюджета в форме капитальных вложений, а также проблемы, связанные с недостаточным финансированием Дорожного фонда.

По итогам аудита субъекту проверки и соответствующим государственным органам направлены письменные предписания и рекомендации. Также отмечено, что выявленные факты подлежат правовой оценке, а вопрос ответственности виновных должностных лиц должен быть рассмотрен в установленном порядке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454969
Теги:
аудит, Кыргызстан, Минтранском, Счетная палата
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  