Швейная фабрика "Евразия Групп" расширяет производство в Ошской области

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Равшанбек Сабиров с рабочим визитом посетил швейную фабрику компании "Евразия Групп" в Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, в ходе поездки он ознакомился с реализацией инвестиционного проекта по строительству второго этапа предприятия.

Фабрика расположена в селе Кашкар-Кыштак Кара-Суйского района. Основной целью стало изучение хода реализации проекта по расширению производственных мощностей. Общий объём инвестиций по проекту с учётом первого и последующих этапов составляет 40 млн долларов .

В рамках второго этапа предусмотрено расширение действующих производственных мощностей, строительство дополнительных швейных цехов и запуск современного красильного цеха. Реализация этих мероприятий позволит создать полный производственный цикл от производства текстильной ткани до пошива готовой продукции.

Ожидается, что запуск полного цикла существенно сократит зависимость от импорта текстильной продукции и повысит уровень локализации производства. Проект также имеет выраженный социально-экономический эффект: в результате расширения фабрики планируется создание более 600 новых рабочих мест.

Равшанбек Сабиров отметил стратегическую значимость проекта для развития лёгкой промышленности Кыргызстана и подчеркнул готовность государства оказывать всестороннюю поддержку инвестиционным инициативам, направленным на развитие регионов и создание рабочих мест.