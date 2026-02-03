Погода
В КР подписывают соглашения с мировыми гигантами уровня Pfizer и Nasdaq

В Бишкеке на площадке Национального агентства по инвестициям развернулся масштабный переговорный марафон. 2–3 февраля 2026 года здесь проходят двусторонние встречи между руководством государственных органов Кыргызстана и представителями крупнейших американских корпораций. Визит такого уровня подчеркивает растущий интерес деловых кругов США к экономическому потенциалу республики и готовность к запуску стратегических проектов.

Список участников впечатляет своим весом на мировом рынке: в столицу прибыли делегаты Финансовой корпорации США по международному развитию (DFC), Nasdaq, Pfizer, GE Healthcare, Abbott, StoneX и ряда других лидеров индустрии. Программа охватывает практически все ключевые сферы - от развития финансовых рынков и высокотехнологичного здравоохранения до масштабных инфраструктурных проектов в транспортно-логистическом секторе. Стороны детально обсуждают не просто намерения, а внедрение современных технологий и реализацию социальных инициатив на территории страны.

Кульминацией двухдневного бизнес-интенсива станет 3 февраля. По итогам встреч планируется подписание пакета меморандумов о сотрудничестве, которые должны заложить юридический фундамент для притока американских инвестиций. Прямой диалог с гигантами уровня Pangea-Global и All American Rail Group открывает для Кыргызстана новые возможности по интеграции в глобальные экономические цепочки и модернизации национальной инфраструктуры.


URL: https://www.vb.kg/455027
Теги:
инвестиции, США, Кыргызстан
