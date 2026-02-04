Погода
Кыргызстан укрепляет партнерство с американским бизнесом

В Национальном агентстве по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики состоялись масштабные двусторонние встречи с представителями ведущих американских компаний и организаций. В переговорах приняли участие государственные органы, представители банковского сектора и частного бизнеса Кыргызстана.

Американскую делегацию представил внушительный список участников, включая Деловой совет США и Кыргызстана, Финансовую корпорацию США по международному развитию (DFC), Университет Невады, а также мировых гигантов индустрии, таких как Pfizer, GE Healthcare, Abbott и Nasdaq. В состав миссии также вошли эксперты из StoneX, All American Rail Group, TETHYS и других крупных структур.

Глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров подчеркнул стратегическую важность этого визита, отметив, что Кыргызстан рассматривает текущий этап как новый уровень двустороннего сотрудничества. Он заявил о готовности страны к практическому взаимодействию и реализации совместных проектов, выделив создание понятных условий для бизнеса и сопровождение инвесторов в качестве приоритетов государственной политики.

В ходе встреч американская сторона выразила готовность рассматривать Кыргызскую Республику как региональную платформу для реализации проектов во всей Центральной Азии. Стороны детально обсудили перспективы инвестиционных, инфраструктурных и технологических инициатив.

Итогом встреч стало подписание меморандумов о сотрудничестве между Национальным агентством по инвестициям при Президенте КР и следующими компаниями:

  1. Nasdaq
  2. Equion Group
  3. Pangea-Global LLC
  4. Mooney Group
  5. StrategEast
  6. Valmont
  7. Concrete Engine

Подписанные документы официально закрепляют намерения сторон по развитию долгосрочного партнерства и созданию условий для запуска конкретных инвестиционных проектов на территории республики.


