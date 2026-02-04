Начался прием заявок волонтеров на Всемирные игры кочевников

В Кыргызстане стартовал набор волонтеров для участия в VI Всемирных играх кочевников, которые пройдут с 31 августа по 6 сентября в Бишкеке и на Иссык-Куле. Организаторы отмечают, что волонтеры будут играть ключевую роль в обеспечении успешного проведения Игр.

Для работы на площадках будет сформирована команда из более 1000 участников, которые займутся логистикой, встречей гостей, сопровождением соревнований и другими процессами, связанными с проведением мероприятия.

Отбор волонтеров будет проходить в два этапа: сначала онлайн-регистрация на сайте, затем собеседование для кандидатов, успешно прошедших первый этап. Для прошедших конкурс предусмотрены обучающие программы, тренинги и подготовительные лагеря.

Прием заявок продлится до 3 марта 18:00. Организаторы призывают всех желающих принять участие в крупнейшем международном событии страны.