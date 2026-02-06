Частные детсады в Узбекистане освободят от арендной платы на 30 лет

В Узбекистане вводится масштабная поддержка частного сектора дошкольного образования. Согласно новым мерам, озвученным президентом Шавкатом Мирзиёевым, предприниматели, открывающие детские сады на свободных участках школ и госучреждений, смогут не платить за аренду в течение 30 лет. Льгота актуальна для регионов с низким охватом детей обучением.

Помимо этого, государство берет на себя половину расходов на каждого воспитанника и обещает три года субсидировать зарплаты воспитателей. Для расширения бизнеса предпринимателям предложат льготные кредиты до 5 млрд сумов, а пониженная ставка социального налога сохранится до 2030 года.

Параллельно в стране реформируют саму систему обучения: предшкольная подготовка становится обязательной, а частным садам разрешат выдавать государственные сертификаты. Для повышения качества кадров воспитатели смогут получать высшее образование по дуальной системе, совмещая работу с учебой. Также планируется запуск сети инновационных садов "Янги авлод" с повышенными надбавками для сотрудников.