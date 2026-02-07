Погода
Сотрудник мэрии города Талас заживо поджег свою жену

Алина Мамаева
Акыйкатчы Кыргызстана Джамиля Джаманбаева выступила с резким призывом к государственным органам ужесточить борьбу с семейным насилием. Поводом для жесткого заявления стал шокирующий случай в Таласской области, где 28-летняя женщина получила ожоги 60% тела после того, как супруг облил ее бензином и поджег.

Трагедия, детали которой стали известны только сейчас, разыгралась в селе Боо-Терек Бакай-Атинского района Таласской области еще в октябре прошлого года. По словам матери пострадавшей, в тот роковой день пьяный зять после скандала и избиений начал искать топор, угрожая расправой. Не найдя его, он вернулся с канистрой бензина. Пока мать прятала напуганных детей в соседней комнате, мужчина привел свою угрозу в исполнение. Женщина вспыхнула мгновенно. Спастись ей удалось лишь благодаря случайным прохожим, которые услышали крики и доставили ее в больницу.

Как выяснилось в ходе расследования Института Омбудсмена, родственники мужа пытались скрыть преступление. Пока пострадавшая находилась в реанимации, врачам внушали версию о "несчастном случае при разжигании печи". Лишь спустя месяцы, когда муж снова начал избивать едва оправившуюся от ожогов жену, она нашла в себе силы рассказать правду матери и попросить о спасении.

На данный момент пострадавшая с двумя детьми находится в Бишкеке, ей требуется длительное повторное лечение и серьезная психологическая реабилитация. Известно, что подозреваемый - 32-летний сотрудник мэрии города Талас. Дело передано в Бакай-Атинский РОВД, начато официальное расследование. Джамиля Джаманбаева взяла ситуацию под личный контроль, требуя максимально строгого наказания для виновного. Акыйкатчы подчеркивает: безнаказанность лишь порождает новые зверства, и правоохранительные органы обязаны доказать, что закон в Кыргызстане способен защитить женщину.


