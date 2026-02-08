Иран завоевал 14-й титул чемпионов Азии по футзалу

Мужская сборная Ирана по футзалу выиграла Кубок Азии 2026 года, обыграв хозяев турнира - команду Индонезии - в финале по пенальти со счётом 5:4.

Финальный матч выдался напряжённым: первый тайм завершился 3:2 в пользу Индонезии, во втором тайме команды несколько раз сравнивали счёт - основное время закончилось 4:4. Дополнительное время не выявило победителя, и исход встречи решала серия пенальти.

Таким образом, Иран завоевал свой 14-й титул чемпионов Азии, подтвердив статус сильнейшей футзальной сборной континента.