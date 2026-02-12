Погода
Сотрудницу ломбарда в Канте подозревают в хищении 4 млн сомов

Сотрудницу ломбарда задержали в городе Кант по подозрению в присвоении денежных средств на сумму 4 млн сомов.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области, 11 января в милицию обратилась гражданка Ц.К. с просьбой принять меры в отношении работницы ломбарда гражданки У.П.

Подозреваемая, являясь экспертом-оценщиком-кассиром и материально ответственным лицом, оформляла фиктивные займы по завышенной стоимости и присваивала выданные средства.

Установлено, что противоправные действия происходили с ноября 2024 года по 31 декабря 2025 года.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 210 УК КР (Присвоение и растрата вверенного имущества). Подозреваемая задержана и водворена в ИВС.

Расследование уголовного дела продолжается.


