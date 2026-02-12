Бишкекчанина обманули на крупную сумму. Подозреваемые задержаны

В Чуйской области задержаны двое подозреваемых в мошенничестве. По данным милиции, потерпевшему причинён ущерб на сумму 2 388 148 сомов.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области, 3 февраля в ОВД Аламудунского района обратился житель Бишкека гражданин М.М. Он заявил, что в 2024 году малознакомый мужчина, войдя в доверие, обманом завладел его 1 500 000 сомов и минивэном стоимостью 20 тысяч долларов, пообещав организовать поставку кирпича. После этого, по словам заявителя, тот перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 УК КР "Мошенничество".

В ходе следственно-оперативных мероприятий задержаны подозреваемые Ж.Э., 1993 года рождения, и А.К., 1992 года рождения, которых водворили в ИВС.

Кроме того, следствие установило возможную причастность А.К. ещё к пяти аналогичным эпизодам мошенничества на территории района. Также проверяется его причастность к подобным преступлениям в других районах Чуйской области.

Расследование продолжается. В милиции просят граждан, пострадавших от действий указанных лиц, обратиться в ОВД Аламудунского района либо сообщить по телефонам 0554 000922 и 0777 794909.