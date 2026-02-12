19-летнюю бишкекчанку подозревают в вымогательстве 5 млн сомов

В Бишкеке задержана 19-летняя девушка по подозрению в вымогательстве 5 млн сомов.

Как сообщили в УВД Октябрьского района, в милицию обратился гражданин М.А. По его словам, с января текущего года девушка угрожала применением насилия, лишением свободы и иным образом оказывала давление, требуя крупную сумму денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 208 УК КР "Вымогательство".

В ходе следственных действий сотрудники милиции установили личность подозреваемой К.А., 2007 года рождения. Ее задержали при незаконном получении 300 тысяч сомов. Задержанная водворена в ИВС.

Следственные мероприятия продолжаются.