Жительнице Баткенской области помогли взыскать алименты на детей

Жительница Баткенской области смогла добиться выплаты алиментов на четверых детей после обращения к акыйкатчы. Об этом сообщили в Институте омбудсмена.

В январе текущего года 34-летняя жительница региона И.К.М. обратилась за помощью, заявив, что три года назад развелась с супругом К.К.Ж. и сразу подала иск о взыскании алиментов. Кадамжайский районный суд обязал мужчину выплачивать 50 процентов от всех доходов.

По словам заявительницы, размер алиментов составлял 3148 сомов на каждого ребёнка или 12 594 сома на четверых. До 2024 года выплаты поступали регулярно, затем перечислялись частично, а в 2025 году прекратились вовсе. Обращения в Отдел службы судебных исполнителей Кадамжайского района результата не дали.

После вмешательства уполномоченного представителя Акыйкатчы по Баткенской области был направлен официальный запрос. Выяснилось, что бывший супруг, работавший в России в 2024 году отправлял деньги, однако женщина их не получала из-за технических проблем её банковский счёт оказался заблокирован.

Задолженность по алиментам за 2025 год составила 151 128 сомов. При содействии сотрудников института бывшие супруги пришли к мирному соглашению: мужчина обязался погасить долг до 15 марта текущего года. В феврале он уже перевёл 111 000 сомов на счёт бывшей жены.

В Институте Акыйкатчы отмечают, что защита прав женщин и детей остаётся одним из приоритетных направлений работы. В 2025 году туда поступило 56 обращений по вопросам невыплаты алиментов.