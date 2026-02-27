Погода
В отели "Саякат" и "Достук" инвестируют до 30 млн долларов

- Светлана Лаптева
В Бишкеке ведутся активные работы по капитальному ремонту и масштабной реновации туристического комплекса "Саякат" и гостиничного комплекса "Достук". По информации Дирекции при Управлении делами Президента КР, в обновление объектов вкладываются значительные иностранные инвестиции: российская компания привлекла 5 млн долларов США для ТК "Саякат", а в полную реновацию ГК "Достук" будет вложено от 15 до 25 млн долларов США.

До передачи в ведение Дирекции объекты долгие годы находились в упадке: инженерные сети износились, а электрические системы из-за аварийного состояния представляли угрозу пожарной безопасности. В рамках заключенных соглашений инвесторы проводят полную модернизацию зданий: обновляются кровли, фасады, системы отопления, водоснабжения и канализации. Устанавливается современное энергоэффективное оборудование, соответствующее международным стандартам безопасности.

Особое внимание уделяется юридической и финансовой стороне проектов. После перехода ГК "Достук" под контроль государства было возвращено 35,59% акций, ранее принадлежавших частному акционеру. Несмотря на то, что на период ремонта гостиница не будет функционировать, инвестор взял на себя обязательство выплачивать аренду в размере 40,8 млн сомов в год. В дальнейшем предусмотрен значительный рост платежей: с конца 2027 года - до 80,5 млн сомов, а с 2029 года - до рекордных 100,9 млн сомов ежегодно.

Данное соглашение признано наиболее экономически обоснованным за всю историю существования гостиничного комплекса. Ожидается, что после завершения работ "Саякат" и "Достук" станут современными архитектурными объектами, которые займут достойное место в облике столицы и обеспечат высокий уровень сервиса для гостей.


