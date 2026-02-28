Звезду легкой атлетики Дирибе Вельтежи лишили медалей за 2025 год

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение об отстранении бегуньи из-за непредоставления допинг-пробы в феврале 2025 года. Срок действия санкции установлен с 8 июля 2025 года по 30 июня 2027 года.

Согласно вердикту суда, все результаты спортсменки, показанные с 25 февраля 2025 года, аннулированы. В их число вошла серебряная медаль на дистанции 1500 метров, завоеванная на чемпионате мира в закрытых помещениях в Нанкине. Стоит отметить, что в активе Вельтежи остается серебро мирового первенства 2023 года, добытое на открытом воздухе.

В ходе разбирательства суд установил, что действия спортсменки не носили намеренного характера, однако она не смогла представить убедительных оправданий своего отсутствия во время допинг-контроля. Изначально Национальное антидопинговое агентство Эфиопии (ETH-NADO) не нашло нарушений в действиях бегуньи, но Всемирная легкоатлетическая федерация (World Athletics) оспорила это решение в CAS, настаивая на четырехлетнем бане.

Вельтежи сможет вернуться к международным стартам летом 2027 года. Таким образом, у 25-летней спортсменки останется возможность квалифицироваться на чемпионат мира в Пекине.