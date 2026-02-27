Погода
Трагедия в Ак-Суу. Четверо несовершеннолетних детей остались без матери

Акыйкатчы КР Джамиля Джаманбаева взяла на контроль ситуацию в семье женщины, совершившей самоподжог в Ак-Суйском районе. После гибели матери без неё остались четверо несовершеннолетних детей - 17, 15, 14 и 6 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным местных властей и органов внутренних дел, инцидент произошёл 25 февраля на территории ОВД Ак-Суйского района. Женщина получила тяжёлые ожоги и позже скончалась в больнице. Милиция проводит доследственную проверку.

Старшая дочь погибшей, учащаяся профлицея, находится на 16-й неделе беременности. О её положении правоохранительным органам сообщили из медицинского учреждения. Вечером 25 февраля подростка вместе с матерью доставили в милицию. По информации ОВД, допрос проводился в присутствии сотрудника районного управления по защите семьи и детей.

Сразу после получения информации уполномоченный представитель акыйкатчы по Иссык-Кульской области начал работу по выяснению обстоятельств и защите прав детей. 26 февраля сотрудники института посетили семью.

Семья проживает в Ак-Суйском районе и ранее состояла на учёте как малообеспеченная. Мать с 2018 года получала государственные пособия на детей. В прошлом году при поддержке благотворительных фондов для семьи был построен дом, айыл окмоту оказывал финансовую помощь, поскольку женщина воспитывала детей одна.

В настоящее время дети находятся под опекой старшей сестры погибшей. Вопрос об официальном оформлении опеки решается. Беременная несовершеннолетняя также остаётся дома с родственниками.


