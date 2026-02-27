Арслан Койчиев: Женщины формируют нравственный стержень страны

Государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев выступил с поздравительным словом на мероприятии, посвященном по случаю Международного женского дня и презентации 9-го тома "Энциклопедии женщин Кыргызстана". Об этом сообщает пресс-служба президента.

В своем обращении он подчеркнул особую миссию кыргызских женщин – хранительниц традиций, созидательниц и вдохновительниц.

Он рассказал, что ведется активная работа по реализации национальной доктрины "Национальный дух - мировые высоты", инициированной указом президента Садыра Жапарова.

"Ее главная суть заключается в том, что каждое наше действие должно приближать народ к мировым достижениям. В рамках этой доктрины нашей целью является созидание нового этапа культурного возрождения - "Кыргызского Ренессанса". Иными словами, мы стремимся взрастить и увидеть новое поколение выдающихся женщин XXI века - достойных преемниц таких великих личностей, как Бакен Кыдыкеева, Сабира Кумушалиева, Бюбюсара Бейшеналиева, Кулуйпа Кондучалова, Таттыбюбю Турсунбаева и Динара Асанова. Это веление времени и исторический ультиматум, поставленный перед нами!", - акцентировал Государственный секретарь.

Он подчеркнул, что кыргызские женщины – основа нации, сердце семьи, живая энергия общества. Материнское благословение, забота старших сестер, устремленность и мечты наших дочерей формируют нравственный стержень страны.

Он также отметил, что выход 9-го тома – это не только значимое культурное событие, но и символ глубокого уважения к достижениям женщин в самых разных сферах – от науки и образования до культуры, государственного управления и общественной деятельности.

Завершая выступление, Арслан Койчиев тепло поздравил всех женщин с праздником, пожелав им крепкого здоровья, гармонии, семейного благополучия, вдохновения и новых ярких достижений во благо Кыргызстана.