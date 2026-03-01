В иранском городе Минаб (провинция Хормозган) в результате прямого попадания ракеты повышенной мощности была полностью уничтожена начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), здание учебного заведения стерто с лица земли из-за колоссальной разрушительной силы боеприпаса. По официальным данным Министерства здравоохранения Ирана, число погибших в школе составляет от 150 до 160 человек. Тегеран возлагает прямую ответственность за уничтожение гражданского объекта на вооруженные силы США и Израиля, начавших масштабную операцию утром 28 февраля. Трагедия произошла в разгар учебного дня, когда в здании находились десятки детей.

На фоне продолжающихся боевых действий гуманитарная ситуация в Иране резко обострилась. Международный комитет Красного Креста (МККК) и иранский Красный Полумесяц сообщают о критической нехватке медикаментов в госпиталях Тегерана, Исфахана и южных провинций, которые переполнены пострадавшими. Работа спасателей осложняется почти полным отключением интернета и перебоями в мобильной связи, что парализует координацию экстренных служб. Международная ассоциация юристов-демократов (IADL) и ряд правозащитных организаций уже выступили с резким осуждением ударов по гражданской инфраструктуре, назвав атаку на школу в Минабе вопиющим нарушением международного гуманитарного права и Устава ООН. Правозащитники призывают к немедленному созданию коридоров для эвакуации мирных жителей и обеспечению доступа независимых наблюдателей к местам разрушений для верификации числа жертв.

Эскалация конфликта, включая удары по правительственным кварталам и ядерным объектам, привела к массовому исходу населения из крупных городов и параличу транспортного сообщения. В то время как Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху заявляют о "достоверности" данных о ликвидации верховного лидера Хаменеи, международное сообщество выражает опасения по поводу неминуемой гуманитарной катастрофы в регионе. МИД РФ подчеркнул, что ответственность за последствия этого рукотворного кризиса целиком лежит на США и Израиле, отметив, что удары наносятся в период, когда стороны пытались вести дипломатические переговоры в Женеве. Ситуация усугубляется приостановкой работы крупнейших авиахабов, включая аэропорт Дубая, и угрозами блокировки морских путей в Красном море.