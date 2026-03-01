Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

Ракетный удар полностью уничтожил школу для девочек на юге Ирана

128  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В иранском городе Минаб (провинция Хормозган) в результате прямого попадания ракеты повышенной мощности была полностью уничтожена начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), здание учебного заведения стерто с лица земли из-за колоссальной разрушительной силы боеприпаса. По официальным данным Министерства здравоохранения Ирана, число погибших в школе составляет от 150 до 160 человек. Тегеран возлагает прямую ответственность за уничтожение гражданского объекта на вооруженные силы США и Израиля, начавших масштабную операцию утром 28 февраля. Трагедия произошла в разгар учебного дня, когда в здании находились десятки детей.

На фоне продолжающихся боевых действий гуманитарная ситуация в Иране резко обострилась. Международный комитет Красного Креста (МККК) и иранский Красный Полумесяц сообщают о критической нехватке медикаментов в госпиталях Тегерана, Исфахана и южных провинций, которые переполнены пострадавшими. Работа спасателей осложняется почти полным отключением интернета и перебоями в мобильной связи, что парализует координацию экстренных служб. Международная ассоциация юристов-демократов (IADL) и ряд правозащитных организаций уже выступили с резким осуждением ударов по гражданской инфраструктуре, назвав атаку на школу в Минабе вопиющим нарушением международного гуманитарного права и Устава ООН. Правозащитники призывают к немедленному созданию коридоров для эвакуации мирных жителей и обеспечению доступа независимых наблюдателей к местам разрушений для верификации числа жертв.

Эскалация конфликта, включая удары по правительственным кварталам и ядерным объектам, привела к массовому исходу населения из крупных городов и параличу транспортного сообщения. В то время как Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху заявляют о "достоверности" данных о ликвидации верховного лидера Хаменеи, международное сообщество выражает опасения по поводу неминуемой гуманитарной катастрофы в регионе. МИД РФ подчеркнул, что ответственность за последствия этого рукотворного кризиса целиком лежит на США и Израиле, отметив, что удары наносятся в период, когда стороны пытались вести дипломатические переговоры в Женеве. Ситуация усугубляется приостановкой работы крупнейших авиахабов, включая аэропорт Дубая, и угрозами блокировки морских путей в Красном море.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456050
Теги:
дети, Иран, США, школа
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  