Супруга верховного лидера Ирана Али Хаменеи умерла от полученных ранений

Cупруга погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи скончалась в результате полученных при ударах по Ирану ранений. Об этом сообщает новостной канал Al Alam.

"Супруга верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Мансуре Ходжасте Багерзаде умерла в результате полученных при ударах по Ирану ранений", - говорится в материале Al Alam.

Ранее, 28 февраля, США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран в ответ атакует израильскую территорию, а также военные объекты США в регионе Ближнего Востока.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.

Помимо Али Хаменеи и супруги погибли его дочь, зять и внучка.

Источник: БелТА


