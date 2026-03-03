Более 110 россиян эвакуированы из Ирана через границу с Азербайджаном

С момента начала военной операции США и Израиля против Ирана территорию исламской республики через азербайджанскую границу покинули 114 граждан России. По данным информационного агентства APA, всего с 28 февраля из зоны конфликта в Азербайджан были вывезены 553 человека. Помимо россиян, в списках эвакуированных значатся 152 азербайджанца, 127 граждан Китая, 65 пакистанцев и 42 гражданина Таджикистана.

Процесс возвращения соотечественников на родину уже перешел в активную фазу: 2 марта правительственный борт доставил в Москву из Баку первую группу из 32 российских граждан. В этот же день детский омбудсмен Мария Львова-Белова подтвердила, что в ее аппарат начали поступать массовые обращения от семей, чьи родственники оказались в эпицентре ближневосточного обострения и нуждаются в помощи.

Ситуация на границах остается напряженной, в связи с чем российским гражданам ранее рекомендовали рассматривать альтернативные пути выезда из Ирана, в том числе через территорию Туркменистана. Дипломатические ведомства продолжают координировать вывоз людей из опасного региона, используя все доступные транспортные коридоры.