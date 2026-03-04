Погода
Германии предрекли повторение миграционного кризиса из-за войны в Иране

- Светлана Лаптева
Масштабная эскалация вооруженного конфликта на Ближнем Востоке может спровоцировать для Берлина катастрофические последствия, сопоставимые с событиями десятилетней давности. С таким предупреждением выступила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель. По ее словам, немецкие власти обязаны принять экстренные меры, чтобы не допустить неконтролируемого наплыва беженцев, который неизбежен в условиях развернувшихся боевых действий.

Политик подчеркнула, что правительство ФРГ должно извлечь уроки из кризиса 2015 года, когда в страну прибыли около миллиона человек, а для их расселения пришлось экстренно переоборудовать пустующие школы и промышленные объекты. Вайдель заявила, что повторение подобного сценария необходимо предотвратить "любой ценой", сохранив контроль над границами и ситуацией внутри страны.

Напряженность в регионе резко возросла после 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупнейшим городам республики. Тегеран ответил массированными атаками с использованием ракет и беспилотников по территории Израиля и американским военным базам. На фоне боевых действий страны региона начали закрывать воздушное пространство, а мировое сообщество фиксирует гуманитарные риски, способные вызвать новую волну массовой миграции в Европу.


URL: https://www.vb.kg/456172
Германия, Иран, миграция
