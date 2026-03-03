Садыр Жапаров: Соотечественников эвакуируют из Ближнего Востока через Оман

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей странице в соцсетях сообщил о ходе масштабной работы по эвакуации соотечественников из стран Ближнего Востока. По словам главы государства, из-за действующих ограничений в Объединенных Арабских Эмиратах власти республики проработали альтернативный маршрут через соседнее государство.

"В странах Ближнего Востока непрерывно ведется работа по эвакуации наших граждан, которые не могут вернуться на Родину. В связи с введенным запретом на взлеты и посадки в Объединенных Арабских Эмиратах, достигнута договоренность с государством Оман о привлечении двух чартерных рейсов для вывоза 300 человек. В случае получения разрешения на выполнение рейсов из ОАЭ, будет обеспечена возможность вывоза всех оставшихся граждан в течение одного дня. В первую очередь через территорию Омана будут эвакуированы женщины и дети. Призываем всех сохранять спокойствие и проявлять выдержку", - написал он.